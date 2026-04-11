Walker Zimmerman Injury: Out against Cincinnati
Zimmerman (undisclosed) is ruled out for Saturday's clash against Cincinnati.
Zimmerman is unavailable for Saturday's clash against Cincinnati as he continues to deal with an issue that kept him out of training this week. The center-back is a regular starter when fit, so his absence could be a significant blow, with Zane Monlouis starting in defense in his absence.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy soccer toolsSign Up Now
-
-
-
-
Recent RotoWire Articles Featuring Walker Zimmerman See More