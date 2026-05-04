May 4, 2026
2026 Fantasy WNBA Rankings and Cheat Sheet for ESPN Drafts

The 2026 WNBA regular season begins Friday, May 8. This spring's condensed offseason featured plenty of veteran movement around the league, as well as a talented rookie class headlined by Azzi Fudd and Awa Fam. While preparing for fantasy drafts, be sure to refer to the RotoWire WNBA Projections for updated predictions about how players will perform this year. Below is a fantasy WNBA cheat sheet based on ESPN Fantasy standard scoring settings to help managers in drafts.

Note: These rankings were updated Monday, May 4, following the news of Natasha Cloud's signing and Sabrina Ionescu's early-season absence.

  1. A'ja Wilson, F, Las Vegas Aces
  2. Caitlin Clark, G, Indiana Fever
  3. Alyssa Thomas, F, Phoenix Mercury
  4. Breanna Stewart, F, New York Liberty
  5. Angel Reese, C, Atlanta Dream
  6. Paige Bueckers, G, Dallas Wings
  7. Aliyah Boston, F, Indiana Fever
  8. Dearica Hamby, F, Los Angeles Sparks
  9. Kelsey Plum, G, Los Angeles Sparks
  10. Nneka Ogwumike, F, Los Angeles Sparks
  11. Skylar Diggins, G, Chicago Sky
  12. Jackie Young, G, Las Vegas Aces
  13. Kelsey Mitchell, G, Indiana Fever
  14. Allisha Gray, G, Atlanta Dream
  15. Sonia Citron, G, Washington Mystics
  16. Arike Ogunbowale, G, Dallas Wings
  17. Courtney Williams, G, Minnesota Lynx
  18. Sabrina Ionescu, G, New York Liberty
  19. Napheesa Collier, F, Minnesota Lynx
  20. Rhyne Howard, G, Atlanta Dream
  21. Satou Sabally, F, New York Liberty
  22. Azura Stevens, C, Chicago Sky
  23. Chelsea Gray, G, Las Vegas Aces
  24. Kiki Iriafen, F, Washington Mystics
  25. Natasha Howard, F, Minnesota Lynx
  26. Gabby Williams, F, Golden State Valkyries
  27. Jonquel Jones, C, New York Liberty
  28. Kamilla Cardoso, C, Chicago Sky
  29. Olivia Miles, G, Minnesota Lynx
  30. Alanna Smith, F, Dallas Wings
  31. Veronica Burton, G, Golden State Valkyries
  32. Azzi Fudd, G, Dallas Wings
  33. Kahleah Copper, G, Phoenix Mercury
  34. Dominique Malonga, C, Seattle Storm
  35. Ariel Atkins, G, Los Angeles Sparks
  36. Marina Mabrey, G, Toronto Tempo
  37. Jewell Loyd, G, Las Vegas Aces
  38. Lauren Betts, C, Washington Mystics
  39. Rickea Jackson, F, Chicago Sky
  40. Kayla McBride, G, Minnesota Lynx
  41. Natasha Cloud, G, Chicago Sky
  42. Shakira Austin, C, Washington Mystics
  43. Tina Charles, C, Free Agent
  44. Kayla Thornton, F, Golden State Valkyries
  45. Brittney Sykes, G, Toronto Tempo
  46. Brionna Jones, C, Atlanta Dream
  47. Elizabeth Williams, C, Chicago Sky
  48. Brittney Griner, C, Connecticut Sun
  49. DeWanna Bonner, F, Phoenix Mercury
  50. Janelle Salaun, F, Golden State Valkyries
  51. Aneesah Morrow, F, Connecticut Sun
  52. Erica Wheeler, G, Los Angeles Sparks
  53. Saniya Rivers, G, Connecticut Sun
  54. Naz Hillmon, F, Atlanta Dream
  55. Cameron Brink, F, Los Angeles Sparks
  56. Ezi Magbegor, C, Seattle Storm
  57. Jessica Shepard, C, Dallas Wings
  58. Courtney Vandersloot, G, Chicago Sky
  59. Jordin Canada, G, Atlanta Dream
  60. Bridget Carleton, F, Portland Fire
  61. Cheyenne Parker-Tyus, F, Las Vegas Aces
  62. Sami Whitcomb, G, Phoenix Mercury
  63. NaLyssa Smith, F, Las Vegas Aces
  64. Leonie Fiebich, G, New York Liberty
  65. Julie Allemand, G, Toronto Tempo
  66. Myisha Hines-Allen, F, Indiana Fever
  67. Awa Fam, C, Seattle Storm
  68. Flau'jae Johnson, G, Seattle Storm
  69. Gabriela Jaquez, G, Chicago Sky
  70. Kiki Rice, G, Toronto Tempo
  71. Tiffany Hayes, G, Golden State Valkyries
  72. Natisha Hiedeman, G, Seattle Storm
  73. Aziaha James, G, Dallas Wings
  74. Sophie Cunningham, G, Indiana Fever
  75. Rachel Banham, G, Chicago Sky
  76. Maddy Siegrist, F, Dallas Wings
  77. Rebecca Allen, F, New York Liberty
  78. Teaira McCowan, C, Free Agent
  79. Olivia Nelson-Ododa, C, Connecticut Sun
  80. Natasha Mack, C, Phoenix Mercury
  81. Temi Fagbenle, C, Toronto Tempo
  82. Kia Nurse, G, Toronto Tempo
  83. Odyssey Sims, G, Dallas Wings
  84. Stefanie Dolson, C, Seattle Storm
  85. DiJonai Carrington, G, Chicago Sky
  86. Sug Sutton, G, Portland Fire
  87. Kate Martin, G, Golden State Valkyries
  88. Monique Billings, F, Indiana Fever
  89. Lexie Hull, G, Indiana Fever
  90. Marine Johannes, G, New York Liberty
  91. Madina Okot, C, Atlanta Dream
  92. Emily Engstler, F, Portland Fire
  93. Aaliyah Edwards, F, Connecticut Sun
  94. Gianna Kneepkens, G, Connecticut Sun
  95. Sevgi Uzun, G, Los Angeles Sparks
  96. Michaela Onyenwere, G, Washington Mystics
  97. Leila Lacan, G, Connecticut Sun
  98. Dana Evans, G, Las Vegas Aces
  99. Jacy Sheldon, G, Chicago Sky
  100. Angela Dugalic, C, Washington Mystics

The author(s) of this article may play in daily fantasy contests including – but not limited to – games that they have provided recommendations or advice on in this article. In the course of playing in these games using their personal accounts, it's possible that they will use players in their lineups or other strategies that differ from the recommendations they have provided above. The recommendations in this article do not necessarily reflect the views of RotoWire. Jason Shebilske plays in daily fantasy contests using the following accounts: DraftKings: FavreFanatic, FanDuel: Favre_Fanatic.
Jason Shebilske
Jason joined RotoWire in 2019. In 2023, he was named the FSWA Player Notes Writer of the Year. In addition to RotoWire, Jason writes for the Sports Broadcast Journal. In 2024, he was dubbed "The Polish Parlay" for his WNBA hot betting streak.
