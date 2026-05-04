2026 Fantasy WNBA Rankings and Cheat Sheet for ESPN Drafts
The 2026 WNBA regular season begins Friday, May 8. This spring's condensed offseason featured plenty of veteran movement around the league, as well as a talented rookie class headlined by Azzi Fudd and Awa Fam. While preparing for fantasy drafts, be sure to refer to the RotoWire WNBA Projections for updated predictions about how players will perform this year. Below is a fantasy WNBA cheat sheet based on ESPN Fantasy standard scoring settings to help managers in drafts.
Note: These rankings were updated Monday, May 4, following the news of Natasha Cloud's signing and Sabrina Ionescu's early-season absence.
- A'ja Wilson, F, Las Vegas Aces
- Caitlin Clark, G, Indiana Fever
- Alyssa Thomas, F, Phoenix Mercury
- Breanna Stewart, F, New York Liberty
- Angel Reese, C, Atlanta Dream
- Paige Bueckers, G, Dallas Wings
- Aliyah Boston, F, Indiana Fever
- Dearica Hamby, F, Los Angeles Sparks
- Kelsey Plum, G, Los Angeles Sparks
- Nneka Ogwumike, F, Los Angeles Sparks
- Skylar Diggins, G, Chicago Sky
- Jackie Young, G, Las Vegas Aces
- Kelsey Mitchell, G, Indiana Fever
- Allisha Gray, G, Atlanta Dream
- Sonia Citron, G, Washington Mystics
- Arike Ogunbowale, G, Dallas Wings
- Courtney Williams, G, Minnesota Lynx
- Sabrina Ionescu, G, New York Liberty
- Napheesa Collier, F, Minnesota Lynx
- Rhyne Howard, G, Atlanta Dream
- Satou Sabally, F, New York Liberty
- Azura Stevens, C, Chicago Sky
- Chelsea Gray, G, Las Vegas Aces
- Kiki Iriafen, F, Washington Mystics
- Natasha Howard, F, Minnesota Lynx
- Gabby Williams, F, Golden State Valkyries
- Jonquel Jones, C, New York Liberty
- Kamilla Cardoso, C, Chicago Sky
- Olivia Miles, G, Minnesota Lynx
- Alanna Smith, F, Dallas Wings
- Veronica Burton, G, Golden State Valkyries
- Azzi Fudd, G, Dallas Wings
- Kahleah Copper, G, Phoenix Mercury
- Dominique Malonga, C, Seattle Storm
- Ariel Atkins, G, Los Angeles Sparks
- Marina Mabrey, G, Toronto Tempo
- Jewell Loyd, G, Las Vegas Aces
- Lauren Betts, C, Washington Mystics
- Rickea Jackson, F, Chicago Sky
- Kayla McBride, G, Minnesota Lynx
- Natasha Cloud, G, Chicago Sky
- Shakira Austin, C, Washington Mystics
- Tina Charles, C, Free Agent
- Kayla Thornton, F, Golden State Valkyries
- Brittney Sykes, G, Toronto Tempo
- Brionna Jones, C, Atlanta Dream
- Elizabeth Williams, C, Chicago Sky
- Brittney Griner, C, Connecticut Sun
- DeWanna Bonner, F, Phoenix Mercury
- Janelle Salaun, F, Golden State Valkyries
- Aneesah Morrow, F, Connecticut Sun
- Erica Wheeler, G, Los Angeles Sparks
- Saniya Rivers, G, Connecticut Sun
- Naz Hillmon, F, Atlanta Dream
- Cameron Brink, F, Los Angeles Sparks
- Ezi Magbegor, C, Seattle Storm
- Jessica Shepard, C, Dallas Wings
- Courtney Vandersloot, G, Chicago Sky
- Jordin Canada, G, Atlanta Dream
- Bridget Carleton, F, Portland Fire
- Cheyenne Parker-Tyus, F, Las Vegas Aces
- Sami Whitcomb, G, Phoenix Mercury
- NaLyssa Smith, F, Las Vegas Aces
- Leonie Fiebich, G, New York Liberty
- Julie Allemand, G, Toronto Tempo
- Myisha Hines-Allen, F, Indiana Fever
- Awa Fam, C, Seattle Storm
- Flau'jae Johnson, G, Seattle Storm
- Gabriela Jaquez, G, Chicago Sky
- Kiki Rice, G, Toronto Tempo
- Tiffany Hayes, G, Golden State Valkyries
- Natisha Hiedeman, G, Seattle Storm
- Aziaha James, G, Dallas Wings
- Sophie Cunningham, G, Indiana Fever
- Rachel Banham, G, Chicago Sky
- Maddy Siegrist, F, Dallas Wings
- Rebecca Allen, F, New York Liberty
- Teaira McCowan, C, Free Agent
- Olivia Nelson-Ododa, C, Connecticut Sun
- Natasha Mack, C, Phoenix Mercury
- Temi Fagbenle, C, Toronto Tempo
- Kia Nurse, G, Toronto Tempo
- Odyssey Sims, G, Dallas Wings
- Stefanie Dolson, C, Seattle Storm
- DiJonai Carrington, G, Chicago Sky
- Sug Sutton, G, Portland Fire
- Kate Martin, G, Golden State Valkyries
- Monique Billings, F, Indiana Fever
- Lexie Hull, G, Indiana Fever
- Marine Johannes, G, New York Liberty
- Madina Okot, C, Atlanta Dream
- Emily Engstler, F, Portland Fire
- Aaliyah Edwards, F, Connecticut Sun
- Gianna Kneepkens, G, Connecticut Sun
- Sevgi Uzun, G, Los Angeles Sparks
- Michaela Onyenwere, G, Washington Mystics
- Leila Lacan, G, Connecticut Sun
- Dana Evans, G, Las Vegas Aces
- Jacy Sheldon, G, Chicago Sky
- Angela Dugalic, C, Washington Mystics