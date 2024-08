DraftKings DFS EPL Rankings for Week 1

This article is part of our DraftKings Fantasy Soccer series.

It's another season of Premier League DFS and RotoWire will have its usual range of content from articles to videos and anything else that pops up.

Ryan Belongia and Jordan Cooper are going live Friday at 1 p.m. ET to discuss Saturday's DraftKings slate.

Jack Burkart will write the DraftKings preview, as well as the FanDuel one for Saturday's main slates (likely to be released Thursday or Friday).

Since I'm taking the week off, I decided to convert the rankings I use for FPL and Fantrax into DraftKings scoring.

I didn't do too much adjusting outside of the top players, so there's probably something that doesn't make sense. I've also found that projecting goalkeepers with normal stats doesn't often work well. Either way, if you're looking for a different set of rankings and projections, you can copy and paste these into your own files and then upload to an optimizer.

Similar to the FPL/Fantrax rankings, these are only for projected starters as of Aug. 9. If someone gets injured or is ruled out the week of the matches, don't blame me. Simply replace them in this and adjust the points as necessary.

Our projected lineups can be found here. Injuries and suspensions are here. Good luck.

Player Matchup Pos Pts Floor Bukayo Saka ARS v. WOL M 20.86 13.53 Mohamed Salah LIV at IPS F 17.76 9.78 Kevin De Bruyne MCI at CHE M 17.76 12.49 Bruno Fernandes MUN v. FUL M 17.30 11.56 Anthony Gordon NEW v. SOU M 16.93 10.48 Martin Odegaard ARS v. WOL M 16.77 11.04 James Maddison TOT at LEI M 16.61 11.87 Alexander Isak NEW v. SOU F 16.35 7.57 Erling Haaland MCI at CHE F 16.15 7.85 Son Heung-Min TOT at LEI F 15.37 8.87 Joao Pedro BHA at EVE F 14.91 9.41 Kai Havertz ARS v. WOL F 14.87 8.40 Eberechi Eze CRY at BRE M 14.73 11.12 Alejandro Garnacho MUN v. FUL M 14.69 9.54 Bryan Mbeumo BRE v. CRY F 14.56 10.12 Brennan Johnson TOT at LEI F 14.08 9.31 Ivan Toney BRE v. CRY F 14.07 8.26 Gabriel Martinelli ARS v. WOL M 13.68 8.69 Diogo Jota LIV at IPS F 13.41 7.24 Mohammed Kudus WHU v. AVL M 13.40 9.06 Valentin Barco BHA at EVE D 13.18 11.66 Luis Diaz LIV at IPS F 13.16 8.44 Abdul Fatawu LEI v. TOT F 13.04 9.21 Trent Alexander-Arnold LIV at IPS D 12.97 10.25 Dejan Kulusevski TOT at LEI M 12.90 8.70 Jeremy Doku MCI at CHE F 12.87 10.08 Antoine Semenyo BOU at NFO F 12.54 8.01 Cole Palmer CHE v. MCI M 12.47 7.69 Leon Bailey AVL at WHU F 12.38 8.95 Jarrod Bowen WHU v. AVL M 12.37 8.08 Samuel Edozie SOU at NEW F 12.27 9.39 Dwight McNeil EVE v. BHA M 12.17 9.27 Jacob Murphy NEW v. SOU M 12.10 7.90 Bernardo Silva MCI at CHE M 11.99 8.55 Kaoru Mitoma BHA at EVE M 11.95 8.19 Dominik Szoboszlai LIV at IPS M 11.87 9.49 Pedro Porro TOT at LEI D 11.83 9.15 Morgan Rogers AVL at WHU F 11.80 7.69 Morgan Gibbs-White NFO v. BOU M 11.77 8.24 John McGinn AVL at WHU M 11.70 9.61 Ollie Watkins AVL at WHU F 11.59 7.14 Amad Diallo MUN v. FUL F 11.56 6.70 Kostas Tsimikas LIV at IPS D 11.47 9.22 Stephy Mavididi LEI v. TOT F 11.46 7.45 Marcus Tavernier BOU at NFO M 11.45 8.20 Conor Chaplin IPS v. LIV F 11.45 7.76 Callum Hudson-Odoi NFO v. BOU F 11.42 7.63 Bruno Guimaraes NEW v. SOU M 11.26 8.01 Chris Wood NFO v. BOU F 11.17 4.93 Anthony Elanga NFO v. BOU F 11.06 7.03 Daichi Kamada CRY at BRE M 11.05 8.19 Yoane Wissa BRE v. CRY F 11.03 6.80 Wes Burns IPS v. LIV F 11.03 8.08 Harry Wilson FUL at MUN M 11.00 7.52 Jack Harrison EVE v. BHA M 10.99 7.80 Niclas Fullkrug WHU v. AVL F 10.93 6.14 Rodrigo Muniz FUL at MUN F 10.89 6.37 Tariq Lamptey BHA at EVE D 10.86 9.02 Adam Armstrong SOU at NEW F 10.66 6.84 Ben Brereton Diaz SOU at NEW F 10.60 8.05 Declan Rice ARS v. WOL M 10.43 7.91 Lucas Paqueta WHU v. AVL M 10.42 7.40 Andreas Pereira FUL at MUN M 10.38 8.23 Justin Kluivert BOU at NFO M 10.38 7.34 Dominic Calvert-Lewin EVE v. BHA F 10.34 5.96 Alexis Mac Allister LIV at IPS M 10.30 7.98 Jack Grealish MCI at CHE M 10.28 8.39 Odsonne Edouard CRY at BRE F 10.17 6.42 Joshua Zirkzee MUN v. FUL F 10.11 5.78 Lewis Hall NEW v. SOU D 9.98 7.66 Pablo Sarabia WOL at ARS M 9.94 8.01 Mathias Jensen BRE v. CRY M 9.94 8.34 Noni Madueke CHE v. MCI F 9.91 7.14 Leif Davis IPS v. LIV D 9.83 7.87 Luke Shaw MUN v. FUL D 9.80 7.78 Christopher Nkunku CHE v. MCI F 9.78 5.67 Alex Iwobi FUL at MUN M 9.60 7.05 Joelinton NEW v. SOU M 9.50 7.11 Liam Delap IPS v. LIV F 9.42 5.93 Abdoulaye Doucoure EVE v. BHA M 9.35 6.51 Hwang Hee-Chan WOL at ARS F 9.28 6.17 Kasey McAteer LEI v. TOT M 9.16 6.27 Ben White ARS v. WOL D 9.13 6.59 Adam Wharton CRY at BRE M 9.06 7.91 Josko Gvardiol MCI at CHE D 9.05 6.85 Omari Hutchinson IPS v. LIV M 9.01 5.97 Daniel Jebbison BOU at NFO F 9.00 5.67 Rodrigo Gomes WOL at ARS F 8.92 6.94 Valentino Livramento NEW v. SOU D 8.90 6.67 James Ward-Prowse WHU v. AVL M 8.87 6.90 Rico Lewis MCI at CHE D 8.86 6.52 Thomas Partey ARS v. WOL M 8.77 7.35 Oleksandr Zinchenko ARS v. WOL D 8.67 6.60 Sean Longstaff NEW v. SOU M 8.59 6.46 Destiny Udogie TOT at LEI D 8.57 6.39 Kosta Nedeljkovic AVL at WHU D 8.42 7.04 William Smallbone SOU at NEW M 8.32 7.14 Ian Maatsen AVL at WHU D 8.19 6.99 Diogo Dalot MUN v. FUL D 8.18 6.23 Joe Aribo SOU at NEW F 8.14 6.90 James Milner BHA at EVE M 8.13 7.19 Mateo Kovacic MCI at CHE M 8.12 7.09 Danny Welbeck BHA at EVE F 8.12 5.07 Youri Tielemans AVL at WHU M 8.09 6.58 Christian Norgaard BRE v. CRY M 7.98 6.91 Pape Sarr TOT at LEI M 7.95 6.61 Neco Williams NFO v. BOU D 7.95 6.75 Mads Roerslev BRE v. CRY D 7.90 6.03 Vitaly Janelt BRE v. CRY M 7.88 6.67 Casemiro MUN v. FUL M 7.87 6.32 Tyrick Mitchell CRY at BRE D 7.84 6.67 Jorgen Strand Larsen WOL at ARS F 7.81 5.11 Daniel Munoz CRY at BRE D 7.79 6.28 Tom Cairney FUL at MUN M 7.76 6.34 Kristoffer Ajer BRE v. CRY D 7.73 5.75 Milos Kerkez BOU at NFO D 7.65 6.41 Kyle Walker-Peters SOU at NEW D 7.50 6.80 Bobby Decordova-Reid LEI v. TOT F 7.44 5.14 Rayan Ait-Nouri WOL at ARS D 7.41 6.70 James Garner EVE v. BHA M 7.37 6.66 Ashley Young EVE v. BHA D 7.37 6.20 Ryan Christie BOU at NFO M 7.35 6.64 Danilo NFO v. BOU M 7.32 5.26 Wataru Endo LIV at IPS M 7.24 5.90 Gabriel ARS v. WOL D 7.20 4.76 Ricardo Pereira LEI v. TOT D 7.17 5.80 Jefferson Lerma CRY at BRE M 7.16 6.44 Vladimir Coufal WHU v. AVL D 7.10 5.71 Kobbie Mainoo MUN v. FUL M 7.09 5.06 Ola Aina NFO v. BOU D 7.06 5.81 Vitaliy Mykolenko EVE v. BHA D 7.04 5.76 Amadou Onana AVL at WHU M 7.04 6.41 Malo Gusto CHE v. MCI D 6.97 5.90 Flynn Downes SOU at NEW M 6.92 6.24 James Justin LEI v. TOT D 6.79 5.77 Antonee Robinson FUL at MUN D 6.64 5.94 Yves Bissouma TOT at LEI M 6.57 6.28 Wilfred Ndidi LEI v. TOT M 6.51 5.48 Fabian Schar NEW v. SOU D 6.50 4.20 Ben Johnson IPS v. LIV D 6.46 6.00 Ryan Yates NFO v. BOU M 6.46 5.43 Idrissa Gueye EVE v. BHA M 6.42 5.62 Adam Smith BOU at NFO D 6.39 5.37 Lewis Cook BOU at NFO M 6.35 5.84 Enzo Fernandez CHE v. MCI M 6.33 5.56 Aaron Cresswell WHU v. AVL D 6.30 5.09 Joel Veltman BHA at EVE D 6.25 5.09 William Saliba ARS v. WOL D 6.20 4.15 Matt Doherty WOL at ARS D 6.08 5.40 Tomas Soucek WHU v. AVL M 6.07 4.59 Massimo Luongo IPS v. LIV M 6.02 5.47 Ethan Pinnock BRE v. CRY D 6.01 4.30 Sam Morsy IPS v. LIV M 6.00 5.26 Joao Gomes WOL at ARS M 5.97 5.53 Marc Cucurella CHE v. MCI D 5.97 5.27 Mario Lemina WOL at ARS M 5.95 5.25 Nathan Collins BRE v. CRY D 5.91 4.14 Manuel Akanji MCI at CHE D 5.90 4.35 Jack Stephens SOU at NEW D 5.90 5.55 Mark Flekken BRE v. CRY G 5.87 4.04 Virgil van Dijk LIV at IPS D 5.87 4.12 Micky van de Ven TOT at LEI D 5.86 4.22 Kiernan Dewsbury-Hall CHE v. MCI M 5.80 5.11 Harry Winks LEI v. TOT M 5.79 5.16 Cristian Romero TOT at LEI D 5.78 4.49 Dan Burn NEW v. SOU D 5.74 3.65 Dean Henderson CRY at BRE G 5.70 4.83 Timothy Castagne FUL at MUN D 5.69 4.75 Nick Pope NEW v. SOU G 5.64 3.80 Ruben Dias MCI at CHE D 5.51 4.08 Ibrahima Konate LIV at IPS D 5.45 4.13 Harry Maguire MUN v. FUL D 5.42 3.70 Alisson LIV at IPS G 5.34 3.78 Sasa Lukic FUL at MUN M 5.32 4.79 Marcos Senesi BOU at NFO D 5.10 3.67 Lisandro Martinez MUN v. FUL D 5.07 3.65 Marc Guehi CRY at BRE D 4.93 4.08 Adam Webster BHA at EVE D 4.86 3.81 Ezri Konsa AVL at WHU D 4.81 3.95 Joachim Andersen CRY at BRE D 4.76 3.79 Nikola Milenkovic NFO v. BOU D 4.72 3.17 James Tarkowski EVE v. BHA D 4.64 3.47 Chris Richards CRY at BRE D 4.57 3.56 Taylor Harwood-Bellis SOU at NEW D 4.50 3.72 Jake O'Brien EVE v. BHA D 4.43 3.15 Pau Torres AVL at WHU D 4.35 3.41 Igor BHA at EVE D 4.33 3.53 Murillo NFO v. BOU D 4.29 3.15 Konstantinos Mavropanos WHU v. AVL D 4.27 3.09 Arijanet Muric IPS v. LIV G 4.22 3.65 Wout Faes LEI v. TOT D 4.21 3.42 Levi Colwill CHE v. MCI D 4.08 3.24 Jan Bednarek SOU at NEW D 4.04 3.68 Mats Wieffer BHA at EVE M 4.03 3.14 Jannik Vestergaard LEI v. TOT D 3.91 3.33 Illia Zabarnyi BOU at NFO D 3.90 3.09 Calvin Bassey FUL at MUN D 3.88 3.25 Benoit Badiashile CHE v. MCI D 3.81 3.11 Romeo Lavia CHE v. MCI M 3.71 3.36 Cameron Burgess IPS v. LIV D 3.69 2.92 Ederson MCI at CHE G 3.68 1.91 Guglielmo Vicario TOT at LEI G 3.61 2.32 Alphonse Areola WHU v. AVL G 3.61 2.34 Jordan Pickford EVE v. BHA G 3.60 2.35 Toti Gomes WOL at ARS D 3.58 3.16 Bernd Leno FUL at MUN G 3.56 3.08 Max Kilman WHU v. AVL D 3.46 2.51 Jason Steele BHA at EVE G 3.37 2.04 Jorge Cuenca FUL at MUN D 3.31 2.91 Alex McCarthy SOU at NEW G 3.29 2.96 Luke Woolfenden IPS v. LIV D 3.28 2.69 David Raya ARS v. WOL G 3.18 1.15 Yerson Mosquera WOL at ARS D 2.99 2.75 Filip Jorgensen CHE v. MCI G 2.90 2.21 Matz Sels NFO v. BOU G 2.90 1.72 Andre Onana MUN v. FUL G 2.69 1.21 Mads Hermansen LEI v. TOT G 2.32 1.68 Emiliano Martinez AVL at WHU G 2.08 1.16 Neto BOU at NFO G 1.61 0.79 Jose Sa WOL at ARS G 1.06 0.80

