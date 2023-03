EuroLeague Primer: Round 30 - Thursday

This article is part of our EuroLeague Primer series.

STATS AND INFO.

THE SLATE

Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz at Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade

Status Check: Pierria Henry (BKN), Tadas Sedekerskis (BKN), Nemanja Nedovic (CZV), Ognjen Dobric (CZV), Branko Lazic (CZV)

Spread: Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade -2.5

O/U: 163.5

FC Barcelona at Panathinaikos Athens

Status Check: Cory Higgins (BAR), Dwayne Bacon (PAO), Paris Lee (PAO), Derrick Williams (PAO), Mateusz Ponitka (PAO), Dimitris Agravanis (PAO)

Spread: FC Barcelona -7.5

O/U: 160.5

Anadolu Efes Istanbul at ALBA Berlin

Status Check: Rodrigue Beaubois (EFS), Dogus Balbay (EFS), Tamir Blatt (BER), Yovel Zoosman (BER), Johannes Thiemann (BER), Yanni Wetzell (BER), Marcus Eriksson (BER)

Spread: Anadolu Efes Istanbul -8.0

O/U: 166.0

Maccabi Playtika Tel Aviv at LDLC ASVEL Villeurbanne

Status Check: Alex Poythress (MTA), Jalen Adams (MTA), Austin Hollins (MTA), Zaccharie Risacher (ASV), Joffrey Lauvergne (ASV)

Spread: Maccabi Playtika Tel Aviv -4.0

O/U: 160.5

The author(s) of this article may play in daily fantasy contests including – but not limited to – games that they have provided recommendations or advice on in this article. In the course of playing in these games using their personal accounts, it's possible that they will use players in their lineups or other strategies that differ from the recommendations they have provided above. The recommendations in this article do not necessarily reflect the views of RotoWire. Kevin O'Brien plays in daily fantasy contests using the following accounts: FanDuel: kevob100, DraftKings: kevob100.