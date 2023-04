EuroLeague Primer: Round 33 - Thursday

This article is part of our EuroLeague Primer series.

STATS AND INFO.

THE SLATE

Maccabi Playtika Tel Aviv at Zalgiris Kaunas

Status Check: Alex Poythress (MTA), Jalen Adams (MTA), Austin Hollins (MTA), Ignas Brazdeikis (ZAL), Keenan Evans (ZAL), Tyler Cavanaugh (ZAL)

Spread: Zalgiris Kaunas -3.5

O/U: 159.5

Olympiacos Piraeus at Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade

Status Check: Nemanja Nedovic (CZV), Ben Bentil (CZV), Branko Lazic (CZV)

Spread: Olympiacos Piraeus -2.5

O/U: 157.0

Anadolu Efes Istanbul at Fenerbahce Beko Istanbul

Status Check: Bryant Dunston (EFS), Dogus Balbay (EFS), Scottie Wilbekin (FBB), Devin Booker (FBB), Metecan Birsen (FBB)

Spread: Fenerbahce Beko Istanbul -1.0

O/U: 163.5

Virtus Segafredo Bologna at Valencia Basket

Status Check: Milos Teodosic (VIR), Marco Belinelli (VIR), Mam Jaiteh (VIR), Daniel Hackett (VIR), Isaia Cordinier (VIR), Alessandro Pajola (VIR), Awudu Abass (VIR), Bojan Dubljevic (VBC), Klemen Prepelic (VBC), Sam Van Rossom (VBC), Millan Jimenez (VBC)

Spread: Valencia Basket -5.5

O/U: 165.5

FC Bayern Munich at Real Madrid

Status Check: Cassius Winston (BAY), Augustine Rubit (BAY), Othello Hunter (BAY), D.J. Seeley (BAY), Elias Harris (BAY), Guerschon Yabusele (RMB), Rudy Fernandez (RMB), Vincent Poirier (RMB), Nigel Williams-Goss (RMB), Sergio Llull (RMB), Fabien Causeur (RMB), Carlos Alocen (RMB)

Spread: Real Madrid -15.0

O/U: 163.5

LDLC ASVEL Villeurbanne at Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz

Status Check: Amine Noua (ASV), Zaccharie Risacher (ASV), Antoine Diot (ASV), Joffrey Lauvergne (ASV), Pierria Henry (BKN), Tadas Sedekerskis (BKN)

Spread: Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz -14.0

O/U: 164.5

