Weekly Pitcher Rankings: On the Lookout

This article is part of our Weekly Pitcher Rankings series.
Clearly, these rankings are always subject to change. However, with the Aug. 2 trade deadline a stone's throw away, decisions regarding possible trade candidates are even tougher. Luis Castillo and Frankie Montas are most frequently mentioned, but there are others. Someone like George Kirby could be a centerpiece of a prospect deal netting the Mariners a big fish.
Working with what we have, there are a few pickups ranked above the respective relievers, some slated for two starts. Offense is still not increasing relative to previous seasons, so being more aggressive than normal this time of the season is warranted.
Please keep in mind the schedule is pulled from the site Probable Pitchers page, easily the industry standard. Please direct rotation queries in that direction. As always, I'll address specific rankings concerns below.
Please come back Sunday night for the final version.
Week of July 25 - July 31
Mixed
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Shane McClanahan
|TB
|@BAL, CLE
|Makes it look so easy
|2
|Aaron Nola
|PHI
|ATL, @PIT
|3
|Max Fried
|ATL
|@PHI, ARI
|4
|Carlos Rodon
|SF
|@ARI, CHC
|5
|Sandy Alcantara
|MIA
|NYM
|6
|Alek Manoah
|TOR
|DET
|7
|Corbin Burnes
|MIL
|MIN
|8
|Gerrit Cole
|NYY
|KC
|9
|Justin Verlander
|HOU
|SEA
|10
|Shohei Ohtani
|LAA
|TEX
|11
|Dylan Cease
|CWS
|OAK
Clearly, these rankings are always subject to change. However, with the Aug. 2 trade deadline a stone's throw away, decisions regarding possible trade candidates are even tougher. Luis Castillo and Frankie Montas are most frequently mentioned, but there are others. Someone like George Kirby could be a centerpiece of a prospect deal netting the Mariners a big fish.
Working with what we have, there are a few pickups ranked above the respective relievers, some slated for two starts. Offense is still not increasing relative to previous seasons, so being more aggressive than normal this time of the season is warranted.
Please keep in mind the schedule is pulled from the site Probable Pitchers page, easily the industry standard. Please direct rotation queries in that direction. As always, I'll address specific rankings concerns below.
Please come back Sunday night for the final version.
Week of July 25 - July 31
Mixed
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Shane McClanahan
|TB
|@BAL, CLE
|Makes it look so easy
|2
|Aaron Nola
|PHI
|ATL, @PIT
|3
|Max Fried
|ATL
|@PHI, ARI
|4
|Carlos Rodon
|SF
|@ARI, CHC
|5
|Sandy Alcantara
|MIA
|NYM
|6
|Alek Manoah
|TOR
|DET
|7
|Corbin Burnes
|MIL
|MIN
|8
|Gerrit Cole
|NYY
|KC
|9
|Justin Verlander
|HOU
|SEA
|10
|Shohei Ohtani
|LAA
|TEX
|11
|Dylan Cease
|CWS
|OAK
|12
|Cristian Javier
|HOU
|@OAK
|13
|Jordan Montgomery
|NYY
|@NYM, KC
|Exhibit A why IP should replace wins in 5x5 scoring
|14
|Shane Bieber
|CLE
|@TB
|15
|Max Scherzer
|NYM
|@MIA
|16
|Luis Garcia
|HOU
|@OAK
|17
|Joe Musgrove
|SD
|MIN
|18
|Zack Wheeler
|PHI
|@PIT
|19
|Kevin Gausman
|TOR
|DET
|20
|Jon Gray
|TEX
|@SEA
|1.81 ERA, .95 WHIP with 58 K over last 49.2 IP
|21
|Yu Darvish
|SD
|@DET
|22
|Luis Castillo
|CIN
|MIA
|23
|Johnny Cueto
|CWS
|OAK
|24
|Nestor Cortes
|NYY
|KC
|25
|Martin Perez
|TEX
|@LAA
|26
|Logan Webb
|SF
|@ARI
|27
|Chris Bassitt
|NYM
|@MIA
|28
|Framber Valdez
|HOU
|SEA
|29
|Kyle Wright
|ATL
|ARI
|30
|Pablo Lopez
|MIA
|@CIN, NYM
|31
|Jose Berrios
|TOR
|STL, DET
|2.95 ERA, 1.04 WHIP with 26 K and just 2 BB last 18.1 IP
|32
|Frankie Montas
|OAK
|HOU
|33
|Zac Gallen
|ARI
|SF
|34
|Sean Manaea
|SD
|@DET, MIN
|35
|Ross Stripling
|TOR
|DET
|36
|Tarik Skubal
|DET
|SD, @TOR
|Back on track after stint with control issues
|37
|Miles Mikolas
|STL
|@WAS
|38
|Triston McKenzie
|CLE
|@BOS
|39
|Jameson Taillon
|NYY
|KC
|40
|Corey Kluber
|TB
|@BAL, CLE
|41
|Tyler Anderson
|LAD
|WAS
|42
|Jake Odorizzi
|HOU
|@OAK, SEA
|43
|Tony Gonsolin
|LAD
|WAS, @COL
|44
|Alex Wood
|SF
|CHC
|45
|Lance Lynn
|CWS
|OAK
|Is Oakland the panacea?
|46
|Jose Urquidy
|HOU
|SEA
|47
|Joe Ryan
|MIN
|@SD
|48
|Keegan Thompson
|CHC
|PIT, @SF
|49
|Mike Clevinger
|SD
|@DET
|50
|David Peterson
|NYM
|NYY
|51
|Marcus Stroman
|CHC
|@SF
|52
|Robbie Ray
|SEA
|@HOU
|53
|Zach Plesac
|CLE
|@BOS, @TB
|54
|George Kirby
|SEA
|TEX, @HOU
|Possible trade chip?
|55
|Noah Syndergaard
|LAA
|@KC, TEX
|56
|Tyler Wells
|BAL
|TB
|57
|Taijuan Walker
|NYM
|NYY
|58
|Charlie Morton
|ATL
|@PHI
|59
|Brandon Woodruff
|MIL
|@BOS
|60
|Sonny Gray
|MIN
|@SD
|61
|Chris Flexen
|SEA
|TEX, @HOU
|43%
|62
|Alex Cobb
|SF
|CHC
|63
|Nathan Eovaldi
|BOS
|CLE
|64
|Domingo German
|NYY
|@NYM
|3%
|4%
|65
|Jakob Junis
|SF
|@ARI, CHC
|Matchups merit a pickup
|66
|Jeffrey Springs
|TB
|CLE
|67
|Logan Gilbert
|SEA
|@HOU
|68
|Spencer Strider
|ATL
|@PHI
|69
|Kutter Crawford
|BOS
|CLE
|24%
|70
|Patrick Sandoval
|LAA
|TEX
|71
|Dane Dunning
|TEX
|@SEA, @LAA
|33%
|49%
|72
|Cole Irvin
|OAK
|HOU
|27%
|73
|Ranger Suarez
|PHI
|ATL, @PIT
|74
|Blake Snell
|SD
|MIN
|75
|Tyler Mahle
|CIN
|BAL
|76
|Nick Lodolo
|CIN
|MIA
|77
|Eric Lauer
|MIL
|@BOS
|78
|Hunter Greene
|CIN
|MIA, BAL
|79
|Carlos Carrasco
|NYM
|@MIA
|80
|Clayton Kershaw
|LAD
|@COL
|81
|Michael Wacha
|BOS
|MIL
|82
|Merrill Kelly
|ARI
|@ATL
|83
|Mix 12 Reliever
|84
|Justin Steele
|CHC
|@SF
|19%
|85
|Adam Wainwright
|STL
|@TOR
|86
|Aaron Ashby
|MIL
|COL, @BOS
|87
|Dylan Bundy
|MIN
|@SD
|14%
|88
|Reid Detmers
|LAA
|TEX
|89
|Mix 15 Reliever
|90
|Drew Rasmussen
|TB
|@BAL
|91
|Josh Winckowski
|BOS
|CLE, MIL
|2%
|30%
|92
|Brad Keller
|KC
|LAA
|24%
|93
|Kyle Gibson
|PHI
|ATL
|94
|Marco Gonzales
|SEA
|TEX
|95
|JT Brubaker
|PIT
|@CHC, PHI
|39%
|96
|Nick Pivetta
|BOS
|MIL
|97
|Josiah Gray
|WAS
|@LAD, STL
|98
|Trevor Rogers
|MIA
|@CIN, NYM
|99
|Bailey Falter
|PHI
|@PIT
|0%
|0%
|100
|Drew Smyly
|CHC
|@SF
|2%
|9%
|101
|Adrian Sampson
|CHC
|PIT
|3%
|40%
|102
|Devin Smeltzer
|MIN
|@MIL
|10%
|49%
|103
|Max Meyer
|MIA
|@CIN
|104
|Mike Minor
|CIN
|BAL
|0%
|13%
|105
|Konnor Pilkington
|CLE
|@TB
|1%
|0%
|106
|Glenn Otto
|TEX
|@SEA, @LAA
|8%
|107
|Mitch White
|LAD
|WAS, @COL
|108
|Paul Blackburn
|OAK
|@CWS
|109
|Cal Quantrill
|CLE
|@BOS
|110
|Graham Ashcraft
|CIN
|MIA
|0.27
|0.49
|111
|Angel Zerpa
|KC
|LAA, @NYY
|0
|0
|112
|Jose Quintana
|PIT
|PHI
|22%
|113
|Ethan Small
|MIL
|MIN
|0%
|6%
|114
|Brady Singer
|KC
|@NYY
|115
|Paolo Espino
|WAS
|@LAD
|0%
|0%
|116
|Luis Patino
|TB
|@BAL
|0.45
|117
|Ian Anderson
|ATL
|ARI
|118
|Spenser Watkins
|BAL
|TB, @CIN
|1%
|0.17
|119
|Tyler Gilbert
|ARI
|SF, @ATL
|0
|0.02
|120
|Mitch Keller
|PIT
|PHI
|24%
|121
|Brayan Bello
|BOS
|CLE
|6%
|38%
|122
|Julio Urias
|LAD
|@COL
|123
|Yusei Kikuchi
|TOR
|STL
|20%
|26%
|124
|Zach Thompson
|PIT
|PHI
|0.01
|0.06
|125
|Tommy Henry
|ARI
|SF
|0%
|0%
|126
|Dean Kremer
|BAL
|@CIN
|41%
|127
|Braxton Garrett
|MIA
|@CIN
|128
|Chris Archer
|MIN
|@MIL
|4%
|0.36
|129
|Zack Greinke
|KC
|@NYY
|0.22
|130
|Kris Bubic
|KC
|LAA, @NYY
|0%
|0%
|131
|Lucas Giolito
|CWS
|@COL
|132
|James Kaprielian
|OAK
|@CWS
|3%
|47%
|133
|Michael Pineda
|DET
|@TOR
|0.1
|134
|Andre Pallante
|STL
|@TOR, @WAS
|2%
|45%
|135
|Kyle Freeland
|COL
|@MIL, LAD
|5%
|0.06
|136
|Jordan Lyles
|BAL
|TB
|6%
|49%
|137
|Chase Silseth
|LAA
|@KC
|0%
|2%
|138
|Rony Garcia
|DET
|SD, @TOR
|0%
|2%
|139
|Anibal Sanchez
|WAS
|STL
|0%
|2%
|140
|Steven Matz
|STL
|@WAS
|40%
|141
|Drew Hutchison
|DET
|@TOR
|0%
|0%
|142
|Michael Kopech
|CWS
|@COL
|143
|Madison Bumgarner
|ARI
|@ATL
|144
|Austin Voth
|BAL
|TB
|0.01
|0
|145
|Spencer Howard
|TEX
|@LAA
|0.01
|146
|Erick Fedde
|WAS
|STL
|2%
|11%
|147
|Patrick Corbin
|WAS
|@LAD
|10%
|148
|Austin Gomber
|COL
|CWS
|2%
|4%
|149
|Kyle Bradish
|BAL
|@CIN
|2%
|0.06
|150
|Jose Suarez
|LAA
|@KC
|1%
|4%
|151
|Kirk McCarty
|CLE
|@BOS
|0%
|0%
|152
|German Marquez
|COL
|CWS
|36%
|153
|Bryse Wilson
|PIT
|@CHC
|0%
|0%
|154
|Adam Oller
|OAK
|HOU, @CWS
|0%
|0
|155
|Elvin Rodriguez
|DET
|SD
|0%
|0%
|156
|Chad Kuhl
|COL
|LAD
|17%
|36%
|157
|Jose Urena
|COL
|LAD
|1%
|0%
|158
|Antonio Senzatela
|COL
|LAD
|0%
|0%
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Shane McClanahan
|TB
|@BAL, CLE
|Makes it look so easy
|2
|Alek Manoah
|TOR
|DET
|3
|Gerrit Cole
|NYY
|KC
|4
|Justin Verlander
|HOU
|SEA
|5
|Shohei Ohtani
|LAA
|TEX
|6
|Dylan Cease
|CWS
|OAK
|7
|Cristian Javier
|HOU
|@OAK
|8
|Jordan Montgomery
|NYY
|@NYM, KC
|Exhibit A why IP should replace wins in 5x5 scoring
|9
|Shane Bieber
|CLE
|@TB
|10
|Luis Garcia
|HOU
|@OAK
|11
|Kevin Gausman
|TOR
|DET
|12
|Jon Gray
|TEX
|@SEA
|1.81 ERA, .95 WHIP with 58 K over last 49.2 IP
|13
|Johnny Cueto
|CWS
|OAK
|14
|Nestor Cortes
|NYY
|KC
|15
|Martin Perez
|TEX
|@LAA
|16
|Framber Valdez
|HOU
|SEA
|17
|Jose Berrios
|TOR
|STL, DET
|2.95 ERA, 1.04 WHIP with 26 K and just 2 BB last 18.1 IP
|18
|Frankie Montas
|OAK
|HOU
|19
|Ross Stripling
|TOR
|DET
|20
|Tarik Skubal
|DET
|SD, @TOR
|Back on track after stint with control issues
|21
|Triston McKenzie
|CLE
|@BOS
|22
|Jameson Taillon
|NYY
|KC
|23
|Corey Kluber
|TB
|@BAL, CLE
|24
|Jake Odorizzi
|HOU
|@OAK, SEA
|25
|Lance Lynn
|CWS
|OAK
|Is Oakland the panacea?
|26
|Jose Urquidy
|HOU
|SEA
|27
|Joe Ryan
|MIN
|@SD
|28
|Robbie Ray
|SEA
|@HOU
|29
|Zach Plesac
|CLE
|@BOS, @TB
|30
|George Kirby
|SEA
|TEX, @HOU
|Possible trade chip?
|31
|Noah Syndergaard
|LAA
|@KC, TEX
|32
|Tyler Wells
|BAL
|TB
|33
|Sonny Gray
|MIN
|@SD
|34
|Chris Flexen
|SEA
|TEX, @HOU
|35
|Nathan Eovaldi
|BOS
|CLE
|36
|Domingo German
|NYY
|@NYM
|37
|Jeffrey Springs
|TB
|CLE
|38
|Logan Gilbert
|SEA
|@HOU
|39
|Kutter Crawford
|BOS
|CLE
|40
|Patrick Sandoval
|LAA
|TEX
|41
|Dane Dunning
|TEX
|@SEA, @LAA
|42
|Cole Irvin
|OAK
|HOU
|43
|Michael Wacha
|BOS
|MIL
|44
|Dylan Bundy
|MIN
|@SD
|45
|Reid Detmers
|LAA
|TEX
|46
|Drew Rasmussen
|TB
|@BAL
|47
|Josh Winckowski
|BOS
|CLE, MIL
|48
|Brad Keller
|KC
|LAA
|49
|Marco Gonzales
|SEA
|TEX
|50
|Nick Pivetta
|BOS
|MIL
|51
|Devin Smeltzer
|MIN
|@MIL
|52
|AL Reliever
|53
|Konnor Pilkington
|CLE
|@TB
|54
|Glenn Otto
|TEX
|@SEA, @LAA
|55
|Paul Blackburn
|OAK
|@CWS
|56
|Cal Quantrill
|CLE
|@BOS
|57
|Angel Zerpa
|KC
|LAA, @NYY
|58
|Brady Singer
|KC
|@NYY
|59
|Luis Patino
|TB
|@BAL
|60
|Spenser Watkins
|BAL
|TB, @CIN
|61
|Brayan Bello
|BOS
|CLE
|62
|Yusei Kikuchi
|TOR
|STL
|63
|Dean Kremer
|BAL
|@CIN
|64
|Chris Archer
|MIN
|@MIL
|65
|Zack Greinke
|KC
|@NYY
|66
|Kris Bubic
|KC
|LAA, @NYY
|67
|Lucas Giolito
|CWS
|@COL
|68
|James Kaprielian
|OAK
|@CWS
|69
|Michael Pineda
|DET
|@TOR
|70
|Jordan Lyles
|BAL
|TB
|71
|Chase Silseth
|LAA
|@KC
|72
|Rony Garcia
|DET
|SD, @TOR
|73
|Drew Hutchison
|DET
|@TOR
|74
|Michael Kopech
|CWS
|@COL
|75
|Austin Voth
|BAL
|TB
|76
|Spencer Howard
|TEX
|@LAA
|77
|Kyle Bradish
|BAL
|@CIN
|78
|Jose Suarez
|LAA
|@KC
|79
|Kirk McCarty
|CLE
|@BOS
|80
|Adam Oller
|OAK
|HOU, @CWS
|81
|Elvin Rodriguez
|DET
|SD