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Weekly Pitcher Rankings: On the Lookout

Weekly Pitcher Rankings: On the Lookout

Written by 
Todd Zola 
July 23, 2022

This article is part of our Weekly Pitcher Rankings series.

Clearly, these rankings are always subject to change. However, with the Aug. 2 trade deadline a stone's throw away, decisions regarding possible trade candidates are even tougher. Luis Castillo and Frankie Montas are most frequently mentioned, but there are others. Someone like George Kirby could be a centerpiece of a prospect deal netting the Mariners a big fish.

Working with what we have, there are a few pickups ranked above the respective relievers, some slated for two starts. Offense is still not increasing relative to previous seasons, so being more aggressive than normal this time of the season is warranted.

Please keep in mind the schedule is pulled from the site Probable Pitchers page, easily the industry standard. Please direct rotation queries in that direction. As always, I'll address specific rankings concerns below.

Please come back Sunday night for the final version.

Week of July 25 - July 31

Mixed

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Shane McClanahanTB@BAL, CLEMakes it look so easy  
2Aaron NolaPHIATL, @PIT   
3Max FriedATL@PHI, ARI   
4Carlos RodonSF@ARI, CHC   
5Sandy AlcantaraMIANYM   
6Alek ManoahTORDET   
7Corbin BurnesMILMIN   
8Gerrit ColeNYYKC   
9Justin VerlanderHOUSEA   
10Shohei OhtaniLAATEX   
11Dylan CeaseCWSOAK

Clearly, these rankings are always subject to change. However, with the Aug. 2 trade deadline a stone's throw away, decisions regarding possible trade candidates are even tougher. Luis Castillo and Frankie Montas are most frequently mentioned, but there are others. Someone like George Kirby could be a centerpiece of a prospect deal netting the Mariners a big fish.

Working with what we have, there are a few pickups ranked above the respective relievers, some slated for two starts. Offense is still not increasing relative to previous seasons, so being more aggressive than normal this time of the season is warranted.

Please keep in mind the schedule is pulled from the site Probable Pitchers page, easily the industry standard. Please direct rotation queries in that direction. As always, I'll address specific rankings concerns below.

Please come back Sunday night for the final version.

Week of July 25 - July 31

Mixed

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Shane McClanahanTB@BAL, CLEMakes it look so easy  
2Aaron NolaPHIATL, @PIT   
3Max FriedATL@PHI, ARI   
4Carlos RodonSF@ARI, CHC   
5Sandy AlcantaraMIANYM   
6Alek ManoahTORDET   
7Corbin BurnesMILMIN   
8Gerrit ColeNYYKC   
9Justin VerlanderHOUSEA   
10Shohei OhtaniLAATEX   
11Dylan CeaseCWSOAK   
12Cristian JavierHOU@OAK   
13Jordan MontgomeryNYY@NYM, KCExhibit A why IP should replace wins in 5x5 scoring  
14Shane BieberCLE@TB   
15Max ScherzerNYM@MIA   
16Luis GarciaHOU@OAK   
17Joe MusgroveSDMIN   
18Zack WheelerPHI@PIT   
19Kevin GausmanTORDET   
20Jon GrayTEX@SEA1.81 ERA, .95 WHIP with 58 K over last 49.2 IP  
21Yu DarvishSD@DET   
22Luis CastilloCINMIA   
23Johnny CuetoCWSOAK   
24Nestor CortesNYYKC   
25Martin PerezTEX@LAA   
26Logan WebbSF@ARI   
27Chris BassittNYM@MIA   
28Framber ValdezHOUSEA   
29Kyle WrightATLARI   
30Pablo LopezMIA@CIN, NYM   
31Jose BerriosTORSTL, DET2.95 ERA, 1.04 WHIP with 26 K and just 2 BB last 18.1 IP  
32Frankie MontasOAKHOU   
33Zac GallenARISF   
34Sean ManaeaSD@DET, MIN   
35Ross StriplingTORDET   
36Tarik SkubalDETSD, @TORBack on track after stint with control issues  
37Miles MikolasSTL@WAS   
38Triston McKenzieCLE@BOS   
39Jameson TaillonNYYKC   
40Corey KluberTB@BAL, CLE   
41Tyler AndersonLADWAS   
42Jake OdorizziHOU@OAK, SEA   
43Tony GonsolinLADWAS, @COL   
44Alex WoodSFCHC   
45Lance LynnCWSOAKIs Oakland the panacea?  
46Jose UrquidyHOUSEA   
47Joe RyanMIN@SD   
48Keegan ThompsonCHCPIT, @SF   
49Mike ClevingerSD@DET   
50David PetersonNYMNYY   
51Marcus StromanCHC@SF   
52Robbie RaySEA@HOU   
53Zach PlesacCLE@BOS, @TB   
54George KirbySEATEX, @HOUPossible trade chip?  
55Noah SyndergaardLAA@KC, TEX   
56Tyler WellsBALTB   
57Taijuan WalkerNYMNYY   
58Charlie MortonATL@PHI   
59Brandon WoodruffMIL@BOS   
60Sonny GrayMIN@SD   
61Chris FlexenSEATEX, @HOU 43% 
62Alex CobbSFCHC   
63Nathan EovaldiBOSCLE   
64Domingo GermanNYY@NYM 3%4%
65Jakob JunisSF@ARI, CHCMatchups merit a pickup  
66Jeffrey SpringsTBCLE   
67Logan GilbertSEA@HOU   
68Spencer StriderATL@PHI   
69Kutter CrawfordBOSCLE 24% 
70Patrick SandovalLAATEX   
71Dane DunningTEX@SEA, @LAA 33%49%
72Cole IrvinOAKHOU 27% 
73Ranger SuarezPHIATL, @PIT   
74Blake SnellSDMIN   
75Tyler MahleCINBAL   
76Nick LodoloCINMIA   
77Eric LauerMIL@BOS   
78Hunter GreeneCINMIA, BAL   
79Carlos CarrascoNYM@MIA   
80Clayton KershawLAD@COL   
81Michael WachaBOSMIL   
82Merrill KellyARI@ATL   
83Mix 12 Reliever     
84Justin SteeleCHC@SF 19% 
85Adam WainwrightSTL@TOR   
86Aaron AshbyMILCOL, @BOS   
87Dylan BundyMIN@SD 14% 
88Reid DetmersLAATEX   
89Mix 15 Reliever     
90Drew RasmussenTB@BAL   
91Josh WinckowskiBOSCLE, MIL 2%30%
92Brad KellerKCLAA 24% 
93Kyle GibsonPHIATL   
94Marco GonzalesSEATEX   
95JT BrubakerPIT@CHC, PHI 39% 
96Nick PivettaBOSMIL   
97Josiah GrayWAS@LAD, STL   
98Trevor RogersMIA@CIN, NYM   
99Bailey FalterPHI@PIT 0%0%
100Drew SmylyCHC@SF 2%9%
101Adrian SampsonCHCPIT 3%40%
102Devin SmeltzerMIN@MIL 10%49%
103Max MeyerMIA@CIN   
104Mike MinorCINBAL 0%13%
105Konnor PilkingtonCLE@TB 1%0%
106Glenn OttoTEX@SEA, @LAA 8% 
107Mitch WhiteLADWAS, @COL   
108Paul BlackburnOAK@CWS   
109Cal QuantrillCLE@BOS   
110Graham AshcraftCINMIA 0.270.49
111Angel ZerpaKCLAA, @NYY 00
112Jose QuintanaPITPHI 22% 
113Ethan SmallMILMIN 0%6%
114Brady SingerKC@NYY   
115Paolo EspinoWAS@LAD 0%0%
116Luis PatinoTB@BAL 0.45 
117Ian AndersonATLARI   
118Spenser WatkinsBALTB, @CIN 1%0.17
119Tyler GilbertARISF, @ATL 00.02
120Mitch KellerPITPHI 24% 
121Brayan BelloBOSCLE 6%38%
122Julio UriasLAD@COL   
123Yusei KikuchiTORSTL 20%26%
124Zach ThompsonPITPHI 0.010.06
125Tommy HenryARISF 0%0%
126Dean KremerBAL@CIN 41% 
127Braxton GarrettMIA@CIN   
128Chris ArcherMIN@MIL 4%0.36
129Zack GreinkeKC@NYY 0.22 
130Kris BubicKCLAA, @NYY 0%0%
131Lucas GiolitoCWS@COL   
132James KaprielianOAK@CWS 3%47%
133Michael PinedaDET@TOR 0.1 
134Andre PallanteSTL@TOR, @WAS 2%45%
135Kyle FreelandCOL@MIL, LAD 5%0.06
136Jordan LylesBALTB 6%49%
137Chase SilsethLAA@KC 0%2%
138Rony GarciaDETSD, @TOR 0%2%
139Anibal SanchezWASSTL 0%2%
140Steven MatzSTL@WAS 40% 
141Drew HutchisonDET@TOR 0%0%
142Michael KopechCWS@COL   
143Madison BumgarnerARI@ATL   
144Austin VothBALTB 0.010
145Spencer HowardTEX@LAA 0.01 
146Erick FeddeWASSTL 2%11%
147Patrick CorbinWAS@LAD 10% 
148Austin GomberCOLCWS 2%4%
149Kyle BradishBAL@CIN 2%0.06
150Jose SuarezLAA@KC 1%4%
151Kirk McCartyCLE@BOS 0%0%
152German MarquezCOLCWS 36% 
153Bryse WilsonPIT@CHC 0%0%
154Adam OllerOAKHOU, @CWS 0%0
155Elvin RodriguezDETSD 0%0%
156Chad KuhlCOLLAD 17%36%
157Jose UrenaCOLLAD 1%0%
158Antonio SenzatelaCOLLAD 0%0%

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Shane McClanahanTB@BAL, CLEMakes it look so easy
2Alek ManoahTORDET 
3Gerrit ColeNYYKC 
4Justin VerlanderHOUSEA 
5Shohei OhtaniLAATEX 
6Dylan CeaseCWSOAK 
7Cristian JavierHOU@OAK 
8Jordan MontgomeryNYY@NYM, KCExhibit A why IP should replace wins in 5x5 scoring
9Shane BieberCLE@TB 
10Luis GarciaHOU@OAK 
11Kevin GausmanTORDET 
12Jon GrayTEX@SEA1.81 ERA, .95 WHIP with 58 K over last 49.2 IP
13Johnny CuetoCWSOAK 
14Nestor CortesNYYKC 
15Martin PerezTEX@LAA 
16Framber ValdezHOUSEA 
17Jose BerriosTORSTL, DET2.95 ERA, 1.04 WHIP with 26 K and just 2 BB last 18.1 IP
18Frankie MontasOAKHOU 
19Ross StriplingTORDET 
20Tarik SkubalDETSD, @TORBack on track after stint with control issues
21Triston McKenzieCLE@BOS 
22Jameson TaillonNYYKC 
23Corey KluberTB@BAL, CLE 
24Jake OdorizziHOU@OAK, SEA 
25Lance LynnCWSOAKIs Oakland the panacea?
26Jose UrquidyHOUSEA 
27Joe RyanMIN@SD 
28Robbie RaySEA@HOU 
29Zach PlesacCLE@BOS, @TB 
30George KirbySEATEX, @HOUPossible trade chip?
31Noah SyndergaardLAA@KC, TEX 
32Tyler WellsBALTB 
33Sonny GrayMIN@SD 
34Chris FlexenSEATEX, @HOU 
35Nathan EovaldiBOSCLE 
36Domingo GermanNYY@NYM 
37Jeffrey SpringsTBCLE 
38Logan GilbertSEA@HOU 
39Kutter CrawfordBOSCLE 
40Patrick SandovalLAATEX 
41Dane DunningTEX@SEA, @LAA 
42Cole IrvinOAKHOU 
43Michael WachaBOSMIL 
44Dylan BundyMIN@SD 
45Reid DetmersLAATEX 
46Drew RasmussenTB@BAL 
47Josh WinckowskiBOSCLE, MIL 
48Brad KellerKCLAA 
49Marco GonzalesSEATEX 
50Nick PivettaBOSMIL 
51Devin SmeltzerMIN@MIL 
52AL Reliever   
53Konnor PilkingtonCLE@TB 
54Glenn OttoTEX@SEA, @LAA 
55Paul BlackburnOAK@CWS 
56Cal QuantrillCLE@BOS 
57Angel ZerpaKCLAA, @NYY 
58Brady SingerKC@NYY 
59Luis PatinoTB@BAL 
60Spenser WatkinsBALTB, @CIN 
61Brayan BelloBOSCLE 
62Yusei KikuchiTORSTL 
63Dean KremerBAL@CIN 
64Chris ArcherMIN@MIL 
65Zack GreinkeKC@NYY 
66Kris BubicKCLAA, @NYY 
67Lucas GiolitoCWS@COL 
68James KaprielianOAK@CWS 
69Michael PinedaDET@TOR 
70Jordan LylesBALTB 
71Chase SilsethLAA@KC 
72Rony GarciaDETSD, @TOR 
73Drew HutchisonDET@TOR 
74Michael KopechCWS@COL 
75Austin VothBALTB 
76Spencer HowardTEX@LAA 
77Kyle BradishBAL@CIN 
78Jose SuarezLAA@KC 
79Kirk McCartyCLE@BOS 
80Adam OllerOAKHOU, @CWS 
81Elvin RodriguezDETSD 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Aaron NolaPHIATL, @PIT 
2Max FriedATL@PHI, ARI 
3Carlos RodonSF@ARI, CHC 
4Sandy AlcantaraMIANYM 
5Corbin BurnesMILMIN 
6Max ScherzerNYM@MIA 
7Joe MusgroveSDMIN 
8Zack WheelerPHI@PIT 
9Yu DarvishSD@DET 
10Luis CastilloCINMIA 
11Logan WebbSF@ARI 
12Chris BassittNYM@MIA 
13Kyle WrightATLARI 
14Pablo LopezMIA@CIN, NYM 
15Zac GallenARISF 
16Sean ManaeaSD@DET, MIN 
17Miles MikolasSTL@WAS 
18Tyler AndersonLADWAS 
19Tony GonsolinLADWAS, @COL 
20Alex WoodSFCHC 
21Keegan ThompsonCHCPIT, @SF 
22Mike ClevingerSD@DET 
23David PetersonNYMNYY 
24Marcus StromanCHC@SF 
25Taijuan WalkerNYMNYY 
26Charlie MortonATL@PHI 
27Brandon WoodruffMIL@BOS 
28Alex CobbSFCHC 
29Jakob JunisSF@ARI, CHCMatchups merit a pickup
30Spencer StriderATL@PHI 
31Ranger SuarezPHIATL, @PIT 
32Blake SnellSDMIN 
33Tyler MahleCINBAL 
34Nick LodoloCINMIA 
35Eric LauerMIL@BOS 
36Hunter GreeneCINMIA, BAL 
37Carlos CarrascoNYM@MIA 
38Clayton KershawLAD@COL 
39Merrill KellyARI@ATL 
40Justin SteeleCHC@SF 
41Adam WainwrightSTL@TOR 
42Aaron AshbyMILCOL, @BOS 
43Kyle GibsonPHIATL 
44JT BrubakerPIT@CHC, PHI 
45Josiah GrayWAS@LAD, STL 
46Trevor RogersMIA@CIN, NYM 
47Bailey FalterPHI@PIT 
48Drew SmylyCHC@SF 
49Adrian SampsonCHCPIT 
50NL Reliever   
51Max MeyerMIA@CIN 
52Mike MinorCINBAL 
53Mitch WhiteLADWAS, @COL 
54Graham AshcraftCINMIA 
55Jose QuintanaPITPHI 
56Ethan SmallMILMIN 
57Paolo EspinoWAS@LAD 
58Ian AndersonATLARI 
59Tyler GilbertARISF, @ATL 
60Mitch KellerPITPHI 
61Julio UriasLAD@COL 
62Zach ThompsonPITPHI 
63Tommy HenryARISF 
64Braxton GarrettMIA@CIN 
65Andre PallanteSTL@TOR, @WAS 
66Kyle FreelandCOL@MIL, LAD 
67Anibal SanchezWASSTL 
68Steven MatzSTL@WAS 
69Madison BumgarnerARI@ATL 
70Erick FeddeWASSTL 
71Patrick CorbinWAS@LAD 
72Austin GomberCOLCWS 
73German MarquezCOLCWS 
74Bryse WilsonPIT@CHC 
75Chad KuhlCOLLAD 
76Jose UrenaCOLLAD 
77Antonio SenzatelaCOLLAD 

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ABOUT THE AUTHOR
Todd Zola
Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
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